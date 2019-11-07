НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Новые автомобили

    Наш автопарк состоит из новых, комфортабельных автомобилей в отличном техническом состоянии.

  • Доставка машины

    Вам необязательно ехать в наш офис, чтобы забрать машину. Мы доставим ее по вашему адресу

  • Безлимитный километраж

    Мы не ограничиваем наших клиентов, вы можете ездить столько, сколько вам нужно, не заботясь о дополнительных платежах

  • Нет скрытых платежей

    Мы предпочитаем выстраивать доверительные отношения с нашими клиентами и не включаем в наши тарифы скрытые наценки и дополнительные платежи.

  • Дополнительные услуги

    Благодаря тому, что Ellin Car принадлежит группе компаний, нашим клиентам доступны и другие сервисы компании

  • 24 / 7 помощь

    Если у вас возникнут проблемы наша консьерж служба поможет вам в любой ситуации.

ELLIN CAR

Ellin Car – Греческая компания по прокату автомобилей в Салониках и на полуострове Халкидики, Ellin Car обеспечивает высокий уровень сервиса и доступные цены. Наш автопарк состоит из преимущественно новых автомобилей в отличном состоянии. Компания Ellin Car является подразделением группы компаний, работающих в сфере индивидуального туризма в Греции.

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НАШ АВТОПАРК

Мы предлагаем автомобили всех категорий от компактных седанов до минивэнов вмещающих до 9 человек.

Peugeot 208
Toyota Yaris
Citroen C-elysse
Peugeot 301
Mercedes Vito Tourer
Mercedes E-class

Нужна помощь или есть вопросы - Звоните

+30 6978 181 319
Volkswagen Golf 2015
Start from $120 / Per day
Volkswagen Golf 2015
Start from $120 / Per day
Volkswagen Golf 2015
Start from $120 / Per day
Volkswagen Golf 2015
Start from $120 / Per day