НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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Новые автомобили
Наш автопарк состоит из новых, комфортабельных автомобилей в отличном техническом состоянии.
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Доставка машины
Вам необязательно ехать в наш офис, чтобы забрать машину. Мы доставим ее по вашему адресу
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Безлимитный километраж
Мы не ограничиваем наших клиентов, вы можете ездить столько, сколько вам нужно, не заботясь о дополнительных платежах
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Нет скрытых платежей
Мы предпочитаем выстраивать доверительные отношения с нашими клиентами и не включаем в наши тарифы скрытые наценки и дополнительные платежи.
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Дополнительные услуги
Благодаря тому, что Ellin Car принадлежит группе компаний, нашим клиентам доступны и другие сервисы компании
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24 / 7 помощь
Если у вас возникнут проблемы наша консьерж служба поможет вам в любой ситуации.
ELLIN CAR
Ellin Car – Греческая компания по прокату автомобилей в Салониках и на полуострове Халкидики, Ellin Car обеспечивает высокий уровень сервиса и доступные цены. Наш автопарк состоит из преимущественно новых автомобилей в отличном состоянии. Компания Ellin Car является подразделением группы компаний, работающих в сфере индивидуального туризма в Греции.
НАШ АВТОПАРК
Мы предлагаем автомобили всех категорий от компактных седанов до минивэнов вмещающих до 9 человек.