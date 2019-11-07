ELLIN CAR

Ellin Car – Греческая компания по прокату автомобилей в Салониках и на полуострове Халкидики, Ellin Car обеспечивает высокий уровень сервиса и доступные цены. Наш автопарк состоит из преимущественно новых автомобилей в отличном состоянии. Компания Ellin Car является подразделением группы компаний, работающих в сфере индивидуального туризма в Греции.

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